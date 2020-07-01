Пермь: новости дня
15:22 | 24.07.2020
В пандемию предприниматели Прикамья получили 1,3 млрд рублей кредитов с помощью господдержки
С начала эпидемии Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края выдала поручительств на сумму свыше 467 млн руб. Это позволило предпринимателям оформить кредиты на общую сумму 1,27 млрд руб.
Поручительство от государства дает возможность предпринимателю получить кредиты в банках, даже если у него нет необходимого ликвидного залогового имущества. За последние три месяца такую возможность чаще всего использовали представители производственных и строительных отраслей, а также предприниматели, занимающиеся сбором, утилизацией и переработкой отходов.
Так, госгарантию на 13 млн руб. получила пермская компания-переработчик бытовых отходов «Экобест». Это помогло предпринимателю взять кредит на 30,5 млн руб. Банк предоставил финансирование на 60 млн руб. компании «ЭнергоСтройИнжиниринг» – она занимается строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом линий электропередач. Кредит поручительством в 20 млн руб. также обеспечила Корпорация развития МСП Пермского края.
«Если сравнить суммы поручительств с начала периода эпидемии и за такой же период прошлого года, то она была увеличена в четыре раза. В ближайшие два месяца Корпорация развития МСП Пермского края планирует выдать поручительств еще на 80 млн руб. По предварительным подсчетам, это позволит бизнесу получить новые кредиты на сумму около 180 млн», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.
В период пандемии по инициативе врио губернатора региона Дмитрия Махонина в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для бизнес-сообщества региона была расширена доступность к поручительству по кредитным обязательствам. Заявки стали приниматься в электронном виде, а процентная ставка по вознаграждению теперь составляет 0,5% годовых от объема поручительства.
Активно кредитоваться с помощью поручительств бизнесу помогает система взаимодействия с банками. При заполнении заявки на сайте ее автоматически получают 28 банков-партнеров, которые предлагают предпринимателю свои условия, а у него есть возможность выбрать наиболее выгодные.
Так, с начала года Корпорация развития МСП Пермского края выдала поручительств малому и среднему бизнесу на сумму 522,8 млн руб., что на 332 млн руб. больше, чем за тот же период в 2019 году. Полмиллиарда средств позволили бизнесу привлечь кредитов более чем на 1,5 млрд руб.
© «Вечерние ведомости»
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