Пермь: новости дня
13:29 | 24.07.2020
На пермском стадионе «Звезда» открыто новое футбольное поле
«Установили сам павильон, подготовили ровную площадку, после чего приступили к укладке самого газона. Получилось уютное поле размером 20х40м. Такой размер позволяет проводить нормальный тренировочный процесс. Имея опыт эксплуатации искусственных полей, мы понимаем, как продлить срок его службы: когда поле защищено крышей, его можно использовать больше 10 лет», - пояснил директор Центра спортивной подготовки Пермского края Пётр Перминов.
Новый искусственный газон предоставлен Пермскому краю в рамках совместного проекта Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА «Хет-трик 4» на безвозмездной основе. Строительство крытой конструкции стоило 14 миллионов рублей, обустройство и укладка поля - 3,5 миллиона рублей, эти средства выделены из бюджета Пермского края.
«Объект позволит улучшить качество тренировочного процесса. До сегодняшнего дня у нас было только одно крытое поле – в манеже «Пермь Великая», которое пользуется огромным спросом. Теперь занятия можно проводить и здесь. В первую очередь данное тренировочное поле рассчитано на подготовку молодых футболистов Академии игровых видов спорта Пермского края, но здесь также смогут тренироваться и любители», - рассказала и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Марина Зиннер.
Это второе поле, предоставленное Перми в рамках программы «Хет-трик 4». Осенью 2019 года новый искусственный газон был уложен на запасном поле стадиона «Звезда». «Центром спортивной подготовки Пермского края», в чьем ведении находится объект, перед укладкой были проведены работы по выравниванию площадки, ремонту ливневой канализации. Кроме того, отремонтированы трибуны запасного поля. Реновация стадиона «Звезда» проведена впервые с 2009 года.
На стадионе «Звезда» планируется дальнейшая модернизация. В частности, натуральное тренировочное поле, которое практически не используется и достаточно сложно в обслуживании в связи с погодными условиями, также планируется завести под крытую конструкцию.
© «Вечерние ведомости»
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