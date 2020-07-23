В Пермском крае утверждены дополнительные меры поддержки по достройке проблемных объектов

13:21 | 24.07.2020

В Прикамье застройщики проблемных домов, которые не признаны банкротами, смогут воспользоваться новыми региональными мерами поддержки. Соответствующее постановление принято правительством региона.



В крае 11 проблемных объектов, застройщики которых не признаны банкротами. Девелоперы смогут получить заём на достройку дома, обеспечив его залогом, а также смогут рассчитывать на покупку уполномоченной организацией свободных жилых и нежилых помещений в проблемном доме на сумму, необходимую компании для достройки. Такой механизм поддержки будет использоваться впервые.



Займы планируется выдавать за счет средств АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования». С компаниями, претендующими на использование новых мер поддержки, минстрой ведет переговоры, это ООО Домостроительная компания (адрес проблемного объекта: г. Чайковский, ул. Декабристов, 36), ООО «Сириус» (ул. Пушкарская, 142), ООО «УралСервис-Монолит» (ул. Подводников, 88б), ПАО «Трест №14» (ул. Сокольская, 10б, пос. Горный, пер. Конников,3а, поз. 1).



Для принятия решений о предоставлении мер поддержки минстрою, ПАИЖК и ИГСН необходимо проанализировать показатели готовности объектов, сумму достройки, финансовые возможности застройщика. Эту работы специалисты начали вести параллельно с разработкой механизма, чтобы ускорить восстановление прав дольщиков. Получить заявки компаний на предоставление мер поддержки и принять решения по ним планируется до сентября.



В Единый реестр проблемных объектов Пермского края входит 58 домов. Застройщики 47 из них признаны банкротами. Права дольщиков этих объектов могут быть восстановлены путем достройки или выплаты компенсаций. Решение принимает Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников строительства. На сегодняшний день между краем и Фондом заключено соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 37 домов. По одному дому, на ул. Толмачева, 15, Фонд принял решение о достройке. Решения по остальным домам ожидаются до конца года.



Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что на этом региональные власти не остановятся: «Мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков. В крае проведена большая работа, но и не завершено еще много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее. Пермский край заложил в бюджете на 2020 год 725 млн рублей на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков. На следующий год средства также будут предусмотрены», – отметил Дмитрий Махонин.

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