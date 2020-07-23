Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 0,8

13:12 | 24.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5354. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,8 (на 23 июля – 0,9).



Из 71 нового инфицированного – 28 мужчин, 36 женщин, 7 детей (3 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 6 летальных исходов: 5 пациентов умерли от COVID-19, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 24 июля зафиксировано 126 летальных исходов от COVID-19. Еще 85 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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