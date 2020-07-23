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13:05 | 24.07.2020

Департамент транспорта администрации Перми разъясняет правила бесплатных пересадок

С 15 июля весь городской пассажирский транспорт включен в систему бесплатных пересадок. По одному билету пассажир может совершить только одну бесплатную пересадку в течение 40 или 60 минут – в зависимости от маршрута.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 15 июля весь городской пассажирский транспорт включен в систему бесплатных пересадок. Есть несколько простых правил: совершить можно только одну бесплатную пересадку в течение 40 (автобусы №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 88 и все трамвайные маршруты) или 60 (автобусы №15, 18, 20, 24, 32, 34, 36, 49, 53, 58, 60, 61, 64, 77, 78, 80) минут. Время пересадки, равное 60 минутам, действует в обе стороны: и когда пассажир пересаживается с обозначенных выше маршрутов, и когда он совершает пересадку на эти маршруты. Специалисты департамента объясняют, что возможность только одной бесплатной пересадки обусловлена механизмом компенсации изменений маршрутной сети города, соответствующая норма утверждена постановлением администрации города Перми №144-П от 30.04.2019.

Подробно ознакомиться с правилами оплаты проезда, действующими тарифами и условиями приобретения проездных документов можно на сайте МКУ «Гортранс» во вкладке «Стоимость проезда» http://gortransperm.ru/costs.

© «Вечерние ведомости»

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