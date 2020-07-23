В Пермском крае выявлен 71 случай COVID-19

12:50 | 24.07.2020

На 24 июля за сутки в Прикамье зафиксирован 71 случай коронавируса, всего с начала пандемии – 5354.



Выписаны из больниц 15 человек, всего в регионе выздоровел 4101 пациент. Шесть человек умерли: пятеро от коронавируса, еще один – от сопутствующего заболевания.



В России за сутки подтверждено 5811 случаев COVID-19, всего их стало 800 849.

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