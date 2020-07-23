Выходные в Перми будут теплыми

12:29 | 24.07.2020

Сейчас в столице Прикамья 22 градуса, переменная облачность. Сегодня, 24 июля, днем в Перми будет 23°C.



Завтра столбик термометра покажет 25°C, в воскресенье, 26 июля, будет около 24°C, возможны кратковременные дожди. В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, погода существенно не изменится.

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