Коронавирус выявлен у жителей 15 территорий Пермского края

19:42 | 23.07.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 15 территориях.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (36), 5 - в Соликамске, 4 - в Лысьве, еще по 3 заболевших выявлено в Бардымском округе, Березниках, Октябрьском и Уинском городских округах. По 2 инфицированных выявлено Ильинском, Горнозаводске, Куединском городском округе и Кудымкарском округе, по одному - в Кудымкаре, Краснокамске, Добрянке и Юсьвинском муниципальном округе.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 5211 случаев заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

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