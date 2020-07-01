Пермь: новости дня
14:19 | 23.07.2020
Предприниматели Прикамья получили более 100 млн рублей льготных займов
В ближайшее время предприниматели Пермского края получат еще свыше 97 млн руб. – их документы уже одобрены. Специальная комиссия сейчас также рассматривает заявки на займы от бизнеса на общую сумму еще более 84 млн руб.
На заседании оперативного штаба по поддержанию экономической стабильности врио губернатора региона Дмитрий Махонин подчеркнул важность реального действия мер поддержки, чтобы предприниматели могли ими воспользоваться. «Разрабатываемые правительством меры призваны поддержать бизнес, поэтому и пользоваться ими должно быть просто, буквально «по одному клику». Чем быстрее предприниматели оправятся от последствий пандемии, тем скорее восстановится краевая экономика», – обозначил глава Дмитрий Махонин.
Ранее по инициативе Дмитрия Махонина Агентство по развитию МСП Пермского края упростило процедуру подачи заявки на заем – сократили количество необходимых документов, к тому же займы теперь можно получать при налоговой задолженности до 50 тыс. руб.
Так, льготные займы одобрены ювелирной галерее «Maria Italia» – 3 млн руб., пермской инжиниринговой компании в сфере поставок металлообрабатывающего оборудования «РУСПРОМСЕРВИС» – 1,5 млн руб., производству лущеного шпона в Нытве «Латофлекс плюс» – 900 тыс. руб., и другим предприятиям.
«При оформлении льготных займов мы отменили критерий ОКВЭДа, входящего в перечень наиболее пострадавших. Теперь на получение средств по льготным условиям могут претендовать все предприниматели», – говорит руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.
Напомним, Пермский край занял шестое место рейтинга регионов по охвату мерами поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе в период эпидемии были открыты два льготных займа: «Антикризисный» – до 3 млн руб. под 3% годовых и «Зарплатный» – до 1 млн руб. под 1,5% годовых. При этом действует отсрочка по основному долгу – взять деньги можно сейчас, а начать отдавать через полгода.
© «Вечерние ведомости»
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