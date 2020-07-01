Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае 10 детей

13:08 | 23.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5283. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 22 июля – 0,9).



Из 72 новых инфицированных – 22 мужчины, 40 женщин, 10 детей (6 мальчиков и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 23 июля зафиксирован 121 летальный исход от COVID-19. Еще 84 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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