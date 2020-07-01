В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса

13:02 | 23.07.2020

На 23 июля за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 72 случая COVID-19, всего их стало 5283.



Выписаны из больниц 17 человек, всего выздоровели 4086 прикамцев. Четыре человека умерли: трое от COVID-19, один – от другой болезни.



В России за сутки подтверждено 5848 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 795 038.

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