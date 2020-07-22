Коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Пермского края

22:22 | 22.07.2020

Это антирекорд по числу муниципальных образований, где за последние сутки был выявлен COVID-19.



По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 19 территориях.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (34), 6 - в Краснокамске, еще 5 заболевших выявлено в Пермском районе, 3 - в Кунгуре, по 2 инфицированных - в Березниках, Ильинском, Чайковском и Соликамске, Бардымском районе, Березовском округе, еще по 1 заболевшему - в Большесосновском, Кишертском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском и Еловском округах, Кудымкаре, Лысьве и Очере.



При этом до сегодняшнего дня в Еловском округе было выявлено 2 жителя с коронавирусом, оба они уже успели выздороветь.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 5211 случаев заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

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