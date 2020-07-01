Пермь: новости дня
18:54 | 22.07.2020
Руководитель прикамского Росреестра 5 августа ответит на вопросы граждан
Прием будет проходить 5 августа с 10.00 в приемной президента Российской Федерации по адресу: Пермь, ул. Советская, 64, с соблюдением требований санитарно-противоэпидемиологического режима. По желанию граждан может быть использован аудиоформат.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефонам: (342) 205-95-54, 205-95-55.
Граждане также могут направить свое обращение для рассмотрения в ходе личного приема в приемной президента РФ письменно до 1 августа 2020 года по адресу: 614990, Пермь, ул. Ленина, 66/2 или на адрес электронной почты: 59_upr@rosreestr.ru.
Для согласования времени приема в обращении рекомендуется указать контактный номер телефона заявителя.
© «Вечерние ведомости»
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