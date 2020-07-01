Игорь Сапко прокомментировал отчет Михаила Мишустина о работе Правительства за 2019 год

17:01 | 22.07.2020

Сегодня, 22 июля, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о работе кабмина за 2019 год и ответил на вопросы парламентариев.



Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Игорь Сапко поделился своим мнением об отчете Правительства РФ перед Государственной Думой:



- Это не совсем традиционный формат отчета: красной нитью сегодня прошла борьба с новой коронавирусной инфекцией, меры поддержки граждан, бизнеса и экономики в целом. В частности, на поддержку семей, в которых воспитываются более 26 млн детей, направлено 600 млрд руб. Обозначены задачи по перезапуску экономического роста, системы государственного управления, восстановлению занятости и доходов населения, а также цифровой трансформации всех сфер общественной жизни.



Михаил Мишустин подчеркнул необходимость дальнейшей господдержки отраслей, так, автопрому и легкой промышленности уже направлено 26 млрд руб., на поддержку строительной отрасли - 30 млрд руб. Также дополнительно будет направлено 15 млрд руб. на развитие внутреннего туризма, 2 млрд руб. - на программу льготной ипотеки на селе. В рамках поддержки осенью в регионы придет еще один транш в размере 100 млрд руб.



Необходимо быть максимально прозрачными и понятными в межбюджетных отношениях.



Сегодняшний отчет Правительства РФ – это основа формулирования идеологии развития страны на будущий год: осенью Правительство РФ планирует завершить изменение нацпроектов.

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