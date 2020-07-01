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16:58 | 22.07.2020

Пермский край получит 400 млн рублей на первый этап реконструкции улицы Строителей

Инициатива Дмитрия Махонина позволит улице Строителей стать одной из главных транспортных артерий краевой столицы.

Министерство строительства РФ поддержало просьбу врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по софинансированию реконструкции ул. Строителей в Перми. На этот год Пермскому краю выделено 400 млн руб. по программе «Стимул». Средства будут направлены на реализацию первого этапа работ – реконструкцию участка дороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской.

«Реконструкция ул. Строителей – один из ключевых дорожных, а также социально-стратегических проектов Пермского края. Эта магистраль призвана перераспределить транспортные потоки города и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Также она добавит трафик на Красавинский мост, который сегодня недостаточно загружен, – подчеркнул Дмитрий Махонин, комментируя поддержку со стороны федерации. – Общая стоимость строительства первого этапа – 2,1 млрд руб., и поддержка федеральных коллег придется кстати. Остальная часть финансирования заложена в бюджете Пермского края. Это значит, что стройка первого этапа полностью обеспечена деньгами. В этом году ведутся подготовительные работы, в том числе перенос инженерных сетей. Вижу, что сейчас работы идут медленно. Как мне доложили, это связано с затяжкой при выкупе земельных участков. По сути, это бумажная работа, которую краевой минтранс должен вести параллельно и максимально быстро – опыт по ведению таких процессов есть. В связи с этим сделал выговор министру и потребовал у Николая Борисовича (Уханова, министра транспорта. – Прим. ред.) ускорить работу». По плану постройка дороги до ул. Вишерской завершится в третьем квартале следующего года, а до ул. Желябова – в четвертом квартале 2021 года. Ход производства работ контролируется ГКБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Стоимость второго и третьего этапа строительства (ул. Вишерская – ул. Папанинцев – площадь Гайдара) – 2,5 млрд руб., стоимость четвертого этапа (от пл. Гайдара до ул. Стахановской) – 5,9 млрд руб. Общая стоимость проекта – 10,5 млрд руб.

Будущая магистраль протянется на 7 километров, от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Ввод всей дороги намечен на 2024 год. Открывать ее будут поэтапно.

В целом дорога будет ремонтироваться в четыре этапа.

На втором этапе подрядчик приступит к строительству участка от ул. Вишерской до ул. Папанинцев. Сегодня по этому этапу в разработке находится проектно-сметная документация. Срок прохождения государственной экспертизы обозначен четвертым кварталом 2020 года. Готовность второго этапа по контракту – четвертый квартал 2022 года.

Третий этап строительства продлит улицу до площади Гайдара. По данному этапу уже разработана концепция, проекты планировки и межевания территории. Проектирование ведет ГБУ «Управление дорожного проектирования». Планируется, что проектно-изыскательские работы завершатся в декабре 2020 года. Сроки строительства данного участка дороги – 2021–2023 годы.

Последний, четвертый этап свяжет ул. Строителей с ул. Стахановской. По нему ГБУ «Управление дорожного проектирования» приступило к проектированию. Оно должно завершиться в декабре 2021 года. Сроки строительства последнего участка дороги – 2021–2024 годы.

Проект строительства ул. Строителей включает также возведение двух тоннелей. Оба будут пересекать Транссибирскую магистраль: один в створе ул. Углеуральской, второй – в створе ул. Вишерской. Ввод в эксплуатацию тоннелей намечен на 2023 год.

По строительству первого тоннеля конкурс состоялся 30 июня, сейчас идет стадия заключения контракта с подрядчиком. Сроки подготовки проекта – до конца 2021 года, строительство – 2022–2023 годы. Стоимость строительства тоннеля составит 1,65 млрд руб.

По возведению второго тоннеля контракт с подрядчиком заключен 26 июня. Сейчас он приступает к подготовке проекта. Планируется, что этот этап завершится в конце 2021 года, а в 2022-м подрядчик приступит к строительству. Стоимость этого тоннеля оценивается в 2,2 млрд руб.

© «Вечерние ведомости»

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