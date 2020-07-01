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16:58 | 22.07.2020
Пермский край получит 400 млн рублей на первый этап реконструкции улицы Строителей
Министерство строительства РФ поддержало просьбу врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по софинансированию реконструкции ул. Строителей в Перми. На этот год Пермскому краю выделено 400 млн руб. по программе «Стимул». Средства будут направлены на реализацию первого этапа работ – реконструкцию участка дороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской.
«Реконструкция ул. Строителей – один из ключевых дорожных, а также социально-стратегических проектов Пермского края. Эта магистраль призвана перераспределить транспортные потоки города и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Также она добавит трафик на Красавинский мост, который сегодня недостаточно загружен, – подчеркнул Дмитрий Махонин, комментируя поддержку со стороны федерации. – Общая стоимость строительства первого этапа – 2,1 млрд руб., и поддержка федеральных коллег придется кстати. Остальная часть финансирования заложена в бюджете Пермского края. Это значит, что стройка первого этапа полностью обеспечена деньгами. В этом году ведутся подготовительные работы, в том числе перенос инженерных сетей. Вижу, что сейчас работы идут медленно. Как мне доложили, это связано с затяжкой при выкупе земельных участков. По сути, это бумажная работа, которую краевой минтранс должен вести параллельно и максимально быстро – опыт по ведению таких процессов есть. В связи с этим сделал выговор министру и потребовал у Николая Борисовича (Уханова, министра транспорта. – Прим. ред.) ускорить работу». По плану постройка дороги до ул. Вишерской завершится в третьем квартале следующего года, а до ул. Желябова – в четвертом квартале 2021 года. Ход производства работ контролируется ГКБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.
Стоимость второго и третьего этапа строительства (ул. Вишерская – ул. Папанинцев – площадь Гайдара) – 2,5 млрд руб., стоимость четвертого этапа (от пл. Гайдара до ул. Стахановской) – 5,9 млрд руб. Общая стоимость проекта – 10,5 млрд руб.
Будущая магистраль протянется на 7 километров, от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Ввод всей дороги намечен на 2024 год. Открывать ее будут поэтапно.
В целом дорога будет ремонтироваться в четыре этапа.
На втором этапе подрядчик приступит к строительству участка от ул. Вишерской до ул. Папанинцев. Сегодня по этому этапу в разработке находится проектно-сметная документация. Срок прохождения государственной экспертизы обозначен четвертым кварталом 2020 года. Готовность второго этапа по контракту – четвертый квартал 2022 года.
Третий этап строительства продлит улицу до площади Гайдара. По данному этапу уже разработана концепция, проекты планировки и межевания территории. Проектирование ведет ГБУ «Управление дорожного проектирования». Планируется, что проектно-изыскательские работы завершатся в декабре 2020 года. Сроки строительства данного участка дороги – 2021–2023 годы.
Последний, четвертый этап свяжет ул. Строителей с ул. Стахановской. По нему ГБУ «Управление дорожного проектирования» приступило к проектированию. Оно должно завершиться в декабре 2021 года. Сроки строительства последнего участка дороги – 2021–2024 годы.
Проект строительства ул. Строителей включает также возведение двух тоннелей. Оба будут пересекать Транссибирскую магистраль: один в створе ул. Углеуральской, второй – в створе ул. Вишерской. Ввод в эксплуатацию тоннелей намечен на 2023 год.
По строительству первого тоннеля конкурс состоялся 30 июня, сейчас идет стадия заключения контракта с подрядчиком. Сроки подготовки проекта – до конца 2021 года, строительство – 2022–2023 годы. Стоимость строительства тоннеля составит 1,65 млрд руб.
По возведению второго тоннеля контракт с подрядчиком заключен 26 июня. Сейчас он приступает к подготовке проекта. Планируется, что этот этап завершится в конце 2021 года, а в 2022-м подрядчик приступит к строительству. Стоимость этого тоннеля оценивается в 2,2 млрд руб.
© «Вечерние ведомости»
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