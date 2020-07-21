Пермь: новости дня
14:23 | 22.07.2020
Треть заболевших коронавирусом в Прикамье младше 45 лет
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19: 19 человек проходят лечение в больницах, 50 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5211. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 21 июля – 1,03).
Из 69 новых инфицированных – 31 мужчина, 34 женщины, 4 детей (1 мальчик и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 118 летальных исходов от COVID-19. Еще 83 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.
© «Вечерние ведомости»
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