В Прикамье арестовано здание школы

14:17 | 22.07.2020

В Губахе судебные приставы во исполнение определения суда наложили арест на здание школы.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, принятие мер принудительного исполнения потребовалось для обеспечения исковых требований физического лица к Губахинскому городскому округу в лице администрации городского округа «Город Губаха» о взыскании задолженности по договору займа. Исполнительный документ, предъявленный в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску УФССП России по Пермскому краю, подлежал немедленному исполнению.



Возбудив исполнительное производство, судебный пристав тут же выехал в поселок Нагорнский, где находится подлежащее аресту здание школы № 38. Для правильного и полного составления процессуальных документов потребовалось вскрытие дверей и обследование внутренних инженерных коммуникаций. В присутствии понятых был составлен акт описи и ареста 3-этажного нежилого здания общей площадью более 2,5 тысячи кв. м.



Отметим, что арест здания школы никак не угрожает образовательному процессу. Объект уже длительное время не эксплуатируется как учебное заведение.

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