В Пермском крае подтверждено 69 случаев COVID-19

12:41 | 22.07.2020

На 22 июля за сутки в Прикамье, по официальным данным, выявлено 69 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 5211.



Выписаны из больниц 46 человек, всего выздоровели 4069 прикамцев. Трое инфицированных умерли: двое от COVID-19, один от других причин.



В России за сутки зафиксировано 5862 случая коронавируса, из них 638 в Москве. Всего в стране подтверждено 789 190 случаев COVID-19.

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