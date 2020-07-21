Проблемный дом по Толмачева, 15 в Перми будет достроен

12:25 | 22.07.2020

Наблюдательный совет Федерального Фонда защиты прав граждан-участников строительства рассмотрел вопрос о восстановлении прав дольщиков дома на улице Толмачева, 15 в столице Прикамья и принял решение о достройке.



Застройщик «СтройСфера» начал возводить дом на Толмачева в 2008 году. Планировалось, что в здании будет 165 жилых помещений, на 139 из них приобрели права дольщики. В 2015 году компанию признали банкротом.



Это здание стало первым проблемным домом Прикамья, по которому Фонд принял решение благодаря серьезной подготовительной работе. ПАИЖК в 2019 году безвозмездно организовало техническое обследование дома и разработку проекта достройки, который получил положительное заключение госэкспертизы. Это обязательные для завершения объекта этапы, и теперь проходить их повторно не потребуется, что сэкономит время на достройку.



Сейчас готовятся документы, необходимые для заключения соглашения между Федеральным Фондом и региональным Фондом о финансировании достройки дома по улице Толмачева, 15 из средств Федерального Фонда. Затем ЖСК передаст права на достройку региональному Фонду защиты прав граждан-участников строительства, после чего региональный Фонд объявит конкурс для выбора генподрядчика на достройку дома.



Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что на этом региональные власти не остановятся и продолжат решать проблемы остальных обманутых дольщиков: «В крае проведена большая работа, но не завершено еще много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее. Пермский край заложил в бюджете на 2020 год 725 млн рублей на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков. На следующий год средства также будут предусмотрены».



Сейчас в Прикамье 58 недостроев, включенных в единый реестр проблемных объектов. Застройщики 47 объектов признаны банкротами, права дольщиков будут восстановлены с помощью федеральных мер поддержки – достройки или выплаты компенсаций. Чтобы достроить дома, застройщики которых не признаны банкротами, разрабатывается региональный механизм, предполагающий выдачу компаниям займов на достройку. Сегодня, 22 июля, врио губернатора Дмитрий Махонин встретится в Москве с руководителем Фонда Константином Тимофеевым. На этой встрече запланировано принять алгоритм по остальным долгостроям Пермского края.

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