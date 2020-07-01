В Пермском крае создана рабочая группа по строительству в рамках реализации нацпроектов

17:55 | 21.07.2020

В Пермском крае создана рабочая группа по вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта в рамках реализации национальных проектов. Ранее президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение о создании такого штаба в каждом субъекте страны. Рабочая группа сформирована в структуре Координационного совета при губернаторе Пермского края по реализации национальных проектов.



В состав рабочей группы вошли представители исполнительной и законодательной власти Пермского края, Общественной палаты Пермского края, Совета муниципальных образований региона, а также крупных сетевых организаций.



Основной функцией штаба стала координация органов власти, субъектов естественных монополий, ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и контролирующих органов по вопросам, касающимся строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках реализации национальных проектов. Кроме того, штаб будет курировать реализацию государственных и муниципальных программ, реализуемых в Пермском крае. Благодаря этому коммуникация между участниками нацпроектов и госпрограмм будет более эффективной.



«Вопросы, связанные со строительством, возникают при реализации всех нацпроектов и госпрограмм. Поэтому важно создать профильную рабочую группу, которая будет координировать это направление и поможет оперативно и взвешенно решать рабочие вопросы», – подчеркнул значимость рабочей группы Дмитрий Махонин.

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