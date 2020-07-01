В Пермском крае выздоровели 79% пациентов с коронавирусом

17:51 | 21.07.2020

В Пермском крае по данным на 21 июля на 5142 случая коронавируса приходится 4051 справившийся с инфекцией пациент. Доля выздоровевших от общего числа случаев COVID-19 в крае за неделю выросла с 77% до 79%. Это пятый показатель среди регионов ПФО.



Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил новую инфографику по количеству выздоровевших от COVID-19 в регионах ПФО.



На этой неделе в числе регионов с наибольшим процентом пациентов, которые справились с коронавирусом, Кировская область - выздоровели 92 % человек, Пензенская область с показателем 87% и Республика Марий Эл – 84% выздоровевших.



Регионы с самой низкой долей выздоровевших от COVID-19 – это Самарская область, где только 63% пациентов полностью вылечились от коронавируса, Саратовская область – 57% выздоровевших, а также Чувашская Республика – 54 %.



По ПФО в целом доля выздоровевших увеличилась за неделю до 72%: за весь период 67 587 человек благополучно справились с инфекцией.

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