В Прикамье состоялась акция «Пассажир, будь бдителен!»

17:45 | 21.07.2020

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте провели на станциях Пермь-2 и Кунгур социально-профилактическую акцию «Пассажир, будь бдителен!». Цель мероприятия – профилактика правонарушений и преступлений на вокзалах, в поездах и железнодорожных станциях.



Как показывает статистика, большая часть преступлений, совершаемых на железнодорожных вокзалах, в пассажирских и электропоездах Пермского края является кражами личного имущества. Практически ежедневно в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте регистрируются факты хищений личного имущества граждан: сотовых телефонов, ноутбуков и планшетных компьютеров. Доступность – одна из предпосылок, способствующих совершению данных преступлений, ведь зачастую пассажиры оставляют телефоны на ночь на столиках полукупе или без присмотра на зарядке.



Чтобы напомнить гражданам о том, что необходимо следить за личными вещами, 17 и 20 июля сотрудники охраны общественного порядка, патрульно-постовой службы и отделения по делам несовершеннолетних провели акцию «Пассажир, будь бдителен!».



На перроне, в залах ожидания и на остановочной площадке 1533 км сотрудники полиции вручали всем пассажирам иллюстрированные тематические памятки, разработанные Общественным советом при УТ МВД России по УрФО.



Из красочных буклетов пассажиры узнают о том, где и как лучше хранить личные вещи в пути, какие правила соблюдать в дороге. Пассажиры, прочитав памятки, обращали внимание на телефоны дежурных частей транспортной полиции, размещенные на обороте буклета.



Сотрудники транспортной полиции надеются, что проведение акции привлечет внимание граждан к соблюдению правил безопасности во время следования в поезде, поможет сохранить личное имущество, а значит, предупредить совершение правонарушений.

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