За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 13 территорий Пермского края

17:33 | 21.07.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 73 новых случая заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 13 территориях.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (43), еще по 4 – в Березниках, Октябрьском и Бардымском районе, 3 заболевших выявлено в Чернушке, по 2 инфицированных – в Кунгуре, Краснокамске и Уинском, по одному - в Губахе, Суксуне, Чердыни и Пермском районе.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 5142 случая заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

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