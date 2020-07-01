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Пермь: новости дня


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17:33 | 21.07.2020

За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 13 территорий Пермского края

По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 73 новых случая заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 13 территориях.

Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (43), еще по 4 – в Березниках, Октябрьском и Бардымском районе, 3 заболевших выявлено в Чернушке, по 2 инфицированных – в Кунгуре, Краснокамске и Уинском, по одному - в Губахе, Суксуне, Чердыни и Пермском районе.

В общей сложности в Пермском крае выявлено 5142 случая заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

© «Вечерние ведомости»

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