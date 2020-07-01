Пермь: новости дня
17:01 | 21.07.2020
В Пермском крае расширен план развития Новых Лядов
17 июля состоялась рабочая встреча генерального директора АО «НПО Энергомаш», главы интегрированной структуры ракетного двигателестроения (ИСРД), Игоря Арбузова с главой Пермского края Дмитрием Махониным. На встрече обсуждалось развитие социальной и жилищной инфраструктуры микрорайона Новые Ляды. Сегодня на этой территории предприятие «Протон-ПМ» (входит в ИСРД Госкорпорации «Роскосмос») создает производственный комплекс по изготовлению новейших жидкостных ракетных двигателей (имеет статус приоритетного регионального инвестпроекта).
Стороны договорились о совместной реализации мероприятий, направленных на организацию комплексной застройки Новых Лядов. Все они войдут в дорожную карту, которая станет продолжением разработанных ранее документов территориального планирования микрорайона. В частности, рассмотрены этапы работ по организации жилищного строительства и необходимость разработки инструмента льготного ипотечного кредитования для работников предприятия. В ближайшее время решено создать рабочую группу по разработке и утверждению дорожной карты комплексной застройки.
Напомним, что развитие социальной и жилищной инфраструктуры предусмотрено планом мероприятий и соглашением между правительством Пермского края и Госкорпорацией «Роскосмос».
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что любое новое производство, которое предполагает создание новых рабочих мест, должно быть обеспечено необходимой инфраструктурой. «Мы гордимся тем, что именно в Перми появится производство двигателей для ракеты-носителя «Ангара». Это говорит о промышленном и научном потенциале пермской земли. Госкорпорация создаст здесь новые рабочие места, где смогут трудиться наши земляки. Краевые власти, со своей стороны, готовы организовать социальную инфраструктуру, привести в порядок дороги, чтобы семьи сотрудников «Протона-ПМ» были обеспечены местами в детских садах и школах, могли получать качественную медицинскую помощь», - подчеркнул Дмитрий Махонин.
Игорь Арбузов, генеральный директор АО «НПО Энергомаш», глава интегрированной структуры:
– Уже в 2023 году на «Протоне-ПМ» будет запущено серийное производство двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара». Вместе с тем вырастет и число работников, задействованных в производстве. По нашим подсчетам, оно увеличится на 1500 человек. Наша прямая обязанность и ответственность – создать комфортные условия для жизни работников предприятия и их семей, в том числе строить доступное и качественное жилье, современные объекты социальной инфраструктуры. И участие краевых и городских властей крайне важно для успешной реализации этого направления.
© «Вечерние ведомости»
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