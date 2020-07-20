В Орджоникидзевском районе Перми откроются городские ярмарки

13:32 | 21.07.2020

С 23 по 25 июля с соблюдением всех требований безопасности будут работать две городские сельскохозяйственные ярмарки.



Как сообщили в департаменте экономии и промышленной политики администрации Перми, площадки будут принимать гостей по адресам: улица Писарева, 25/1 и улица Щербакова, 33. Время работы – с 12:00 до 20:00.



Традиционно пермяки смогут приобрести мясные и колбасные изделия от местных производителей, уникальные работы мастеров Пермского края, сувениры, поделки из дерева, вязаные игрушки, кондитерские изделия, саженцы.



Организаторы сельскохозяйственных ярмарок обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора и главного санитарного врача России. В частности, организатор должен разместить торговые места на расстоянии не менее двух метров, чтобы покупатели могли дистанцироваться друг от друга, создать условия для обработки рук антисептиками, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа.



Напомним, в связи со снятием части ограничений режима самоизоляции с 1 июля разрешена торговля на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках. Оператором городских ярмарочных мероприятий в Перми является МКУ «Пермский центр бизнеса».



Для участия в ярмарке фермеру достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора http://incubatorperm.ru/yarmarka/. Документы на продукцию на ярмарках проверяется. Места для фермеров предоставляются бесплатно.

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