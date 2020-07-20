Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,7%

13:11 | 21.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 73 новых случаев заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 40 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5142. Ежесуточный прирост больных составил 1,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 20 июля – 1,2).



Из 73 новых инфицированных – 31 мужчина, 37 женщин, 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов: 3 пациента умерли от COVID-19, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 21 июля зафиксировано 116 летальных исходов от COVID-19. Еще 82 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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