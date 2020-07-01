В Пермском крае провели свыше 300 тысяч тестов на COVID-19

16:24 | 20.07.2020

По данным ‪на 20 июля‬, в Пермском крае проведено 300 082 исследований на коронавирус. Из них 27,3 тыс. – медработникам (в том числе повторные исследования). Тестирование прошли 261,1 тыс. жителей региона. Для того, чтобы сделать 50 тыс. исследований с последнего «круглого» количества тестов, потребовалось меньше двух недель.



По данным минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 3,5 тыс. исследований на COVID-19. Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.



Помимо этого, с начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в двух лабораториях, подведомственных краевому минздраву. До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.



Напомним, для перехода региона на третий этап изменения ограничительных мер уровень тестирования должен достигнуть 110 тестов в сутки на 100 тыс. человек. В Пермском крае этот показатель на протяжении 50 дней стабильно превышает 110 (‪на 20 июля‬ он составляет 146,2).



По данным Федерального Роспотребнадзора, за последние сутки в России проведено свыше 24,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 314 тыс. тестов на COVID-19.

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