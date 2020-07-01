В Пенсионном фонде Прикамья пройдет «прямая линия»

15:00 | 20.07.2020

22 июля «прямую линию» с населением проводит управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.



Задать свои вопросы по актуальным проблемам выплат на детей в рамках дополнительных мер поддержки семей в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также пенсионного обеспечения, получения услуг ПФР в электронном виде жители Прикамья смогут с 15.00 до 17.00 по телефону 264-31-01.



Прием населения Станислав Аврончук проведет 21 июля 2020 года с 10.00 до 12.00. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 264-32-08. Прием граждан проводится по адресу: Пермь, бульвар Гагарина, 78 (каб.103).

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