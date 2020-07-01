«Свободной» от коронавируса остается одна территория Пермского края

14:54 | 20.07.2020

За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 17 территорий Прикамья.



По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 17 территориях.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (63), еще 4 – в Березниках, по 2 заболевших выявлено в Губахе, Добрянке, Соликамске, Чернушке и Октябрьском городском округе, еще по 1 – в Бардымском районе, Гайнах, Кудымкаре, Чайковском, Карагае, Краснокамске, Чайковском, Кочевском округе и Уинском городском округе.



При этом в Кочевском муниципальном округе до сегодняшнего дня был выявлен лишь 1 заболевший, который успел выздороветь.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 5069 случаев заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

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