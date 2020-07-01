Жителей Перми приглашают присоединиться к уборке на «Утином болоте»

14:47 | 20.07.2020

Уборка стартует в 10:00 21 июля в районе остановки «Рубин» в Кировском районе города. Все желающие могут внести свой вклад в сохранение популяции кряквы обыкновенной на уникальной особо охраняемой природной территории.



Молодежное движение «Следы человека в живой природе» предлагает всем желающим помочь уникальному месту, где регулярно гнездятся несколько десятков пар крякв, а это целая микропопуляция. Для этого необходимо присоединиться к уборке территории.



Организаторы мероприятия руководствуются девизом «Это не наш мусор, но наша планета!».



Уборка стартует 21 июля в 10:00 от остановки «Рубин» по улице Маршала Рыбалко. Всем желающим необходимо взять с собой индивидуальные средства защиты, рабочие перчатки, питьевую воду, при необходимости – репелленты.



- «Утиное болото» испытывает большую рекреационную нагрузку: в хорошую погоду сюда приезжают отдыхать жители Кировского района, но отдых имеет печально предсказуемые последствия – люди оставляют мусор, - говорят представители пермского отделения «Всероссийского общества охраны природы».



«Следы человека в живой природе» – молодежное движение. Посредством субботников, посадки деревьев, зарыбления водоемов, помощи животным его координаторы учат детей и взрослых брать на себя ответственность за состояние окружающей среды и менять экологическую обстановку к лучшему.



Мероприятие проходит в рамках проекта «Экоклуб: ресурсная площадка и драйвер развития экоинициатив в Пермском крае», который реализуется в 2020 году при поддержке администрации губернатора Пермского края.



Дополнительную информацию можно получить в группах «ВКонтакте» «Общество охраны природы» https://vk.com/pkovoop, «Следы человека в живой природе» https://vk.com/humantraces и «Эковечеринка. Экологический клуб Пермского края» https://vk.com/ecoclub_perm, а также у координатора акции Марины Ефремовой по телефону: 8-919-47-49-250.

© «Вечерние ведомости»