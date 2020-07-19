Среди новых заболевших коронавирусом в Пермском крае 8 детей

13:13 | 20.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 48 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5069. Ежесуточный прирост больных составил 1,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 19 июля – 1,32). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте https://www.permkrai.ru/antivirus.



Из 87 новых инфицированных – 30 мужчин, 49 женщин, 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 29 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19, 2 пациента - по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 20 июля зафиксировано 113 летальных исходов от COVID-19. Еще 80 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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