Пермский край помог 16 жителям региона вернуться домой из Баку и Еревана

13:05 | 20.07.2020

По поручению врио губернатора региона Дмитрия Махонина в Пермь доставлены прикамцы, не сумевшие возвратиться из турпоездок в Азербайджан и Армению до закрытия государственных границ.



В минувшие выходные в Пермь через Екатеринбург вернулись жители Прикамья, которые оказались в Баку и Ереване во время введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Для того чтобы вернуться домой, пермяки обратились в социальных сетях к Дмитрию Махонину с просьбой о помощи.



В субботу, 18 июля, в Екатеринбург прилетели шесть человек из Баку. В воскресенье, 19 июля, в аэропорт Кольцово прибыли десять жителей Прикамья из Еревана.



Каждую группу пермских туристов доставили в Пермь, развезли по домам для прохождения обязательного карантина как лиц, вернувшихся из-за рубежа. Поездки были организованы с соблюдением всех требований безопасности, автобусы оборудованы средствами защиты для водителя. Пассажиры получили продуктовые наборы в дорогу. В группе сопровождения находился представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.



Всего с начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь 581 туриста, оказавшегося за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты. Помимо этого, оказывается помощь по возращению домой вахтовиков.

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