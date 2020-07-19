В Пермском крае зафиксировано 87 случаев COVID-19

13:04 | 20.07.2020

На 20 июля за сутки в Прикамье подтверждено 87 случаев коронавируса, всего их стало 5069.



Выписаны еще 14 пациентов, всего в регионе выздоровели от COVID-19 3949 человек. Четыре человека умерли – двое от коронавируса, двое по другим причинам.



В России за сутки выявлено 5940 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 777 486.

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