Неделя в Перми будет нежаркой

12:36 | 20.07.2020

Сейчас в столице Прикамья 22 градуса, пасмурно. Сегодня, 20 июля, днем в Перми будет около 23°C, возможны дожди и грозы.



Завтра будет около 20°C, дожди. В среду, 22 июля, вновь возможны грозы, столбик термометра вновь покажет 20°C. В четверг ожидается около 18°C. В пятницу воздух прогреется до 20°C.

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