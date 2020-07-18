Осенью маленькие лысьвенцы смогут пойти в новый детский сад

15:17 | 19.07.2020

В Лысьве появится современный трехэтажный детский сад, куда смогут пойти 240 ребят.



18 июля в рамках выезда в Лысьвенский городской округ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ на строительной площадке детского сада на 240 мест в Лысьве. Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Детский сад находится на ул. Лермонтова, 189, рядом с новым лицеем, который открылся в январе. Таким образом, здесь появится целый образовательный кластер для детей 1,5-17 лет.



Уже возведен каркас здания, ведется отделка. По словам руководителя проекта компании «Юнайт» (подрядчик) Александра Дарышникова, сейчас на стройплощадке также ведется благоустройство территории, строятся теневые навесы, идет установка малых архитектурных форм и наружного освещения. «Готовность детского сада 75%. На объекте работает почти 90 человек. Работы идут по графику. Это не типовой детский сад, трехэтажные здания дошкольных учреждений – это новая тенденция в строительстве детских садов. Здесь есть лифт для маломобильных людей – это обеспечит их доступ на все этажи. Мы строим еще три таких детских сада: в Юрле и два в Перми», – рассказал представитель подрядчика.



Ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию планируется до 1 сентября. Ребята смогут пойти в новый детсад после получения лицензии, планируется, что разрешающий документ будет получен осенью.



Местные власти организуют подъезд к детскому саду, транспортная доступность уже есть – она была организована во время строительства лицея, рядом располагаются остановки общественного транспорта. Дмитрий Махонин поручил предусмотреть всё необходимое благоустройство, в том числе освещение подходов к садику.



По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, в Лысьве было закрыто 2 детских сада, в планах закрыть еще 2 старых (все они располагаются в ветхих зданиях, что небезопасно для ребят – прим. ред.), новый сможет принять всех ребят. Они будут обучаться в современных, комфортных и безопасных условиях.



Всего до конца года в Прикамье планируется достроить 13 детских садов. В них смогут пойти почти 2,6 тысячи детей. Современные дошкольные учреждения откроются в Перми, Березниках, Пермском муниципальном районе, Чайковском, Юрлинском, Косинском, Очерском и Лысьвенском муниципальных и городских округах. Кроме того, в этом году завершится строительство 6 школ на 5023 учащихся. Объекты располагаются в Перми, Березниках, Пермском, Кочевском, Чайковском районах.

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