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15:04 | 19.07.2020

За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 14 территорий Пермского края

По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях.

Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (63), еще 6 – в Соликамске, 5 – в Пермском районе, по 2 заболевших выявлено в Губахе, Красновишерске, Чернушке и Октябрьском городском округе, по 1 инфицированному – в Березниках, Горнозаводске, Чайковском, Лысьве, Чердыни, Бардымском округе и Куединском районе.

При этом в Красновишерске до сегодняшнего дня был выявлен лишь 1 заболевший, который успел выздороветь.

В общей сложности в Пермском крае выявлено 4982 случая заболевания COVID-19. «Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа.

© «Вечерние ведомости»

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