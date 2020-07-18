В Прикамье подтверждено еще 89 случаев коронавируса

14:53 | 19.07.2020

На 19 июля за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 89 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 4982. Ежесуточный прирост – 1,8%, коэффициент распространения болезни – 1,32.



Выписаны из больниц 19 пациентов, всего выздоровели 3934 прикамца. Умерли четверо инфицированных: двое от коронавируса и двое от других причин.



В России за сутки зафиксировано 6109 случаев COVID-19, из них 591 – в Москве. Общее количество заболевших в стране достигло 771 546.

© «Вечерние ведомости»