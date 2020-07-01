В конце июля в международном аэропорту «Пермь» начнется монтаж телетрапов

17:18 | 17.07.2020

В рамках рабочего визита в Пермский край министр транспорта РФ Евгений Дитрих совместно с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным ознакомился с ходом реконструкции аэродромной инфраструктуры международного аэропорта «Пермь». Генеральным подрядчиком выступает компания «Стройтрансгаз».



Как доложил федеральному министру и.о. заместителя генерального директора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Дмитрий Катаев, на площадке идут работы по обустройству перрона, для стоянки воздушных судов, рулежной дорожки С и установки телетрапов, которые позволят пассажирам попадать из зала ожидания в самолет по теплому переходу-рукаву.



Евгений Дитрих обозначил, что подрядчик должен сдать объект до наступления холодов, при этом ускоренные темпы работы не должны влиять на качество инфраструктуры. «На территории аэропорта ведется масштабная реконструкция, несмотря на то, что объем финансирования в сравнении с аналогичными объектами меньше. Никто на будущий год контракт продлевать не будет. Поэтому нужно контролировать подрядчика, чтобы работы шли в срок и качественно, чтобы потом не бороться с последствиями ускоренного темпа. До холодов работа вся должна быть завершена», – подчеркнул федеральный министр.



По словам генподрядчика, сейчас на территории аэропорта в ежедневном режиме трудятся 112 человек, задействовано 20 единиц техники. Со следующей недели ожидается приезд еще 20 рабочих. Работы идут согласно утвержденному графику. На сегодняшний день идет завершающий этап работ перед установкой телетрапов. Планируется в конце июля приступить к их установке. Сбор «рукавов» будет осуществлен в течение месяца.



«Сейчас переходим на несколько рабочих смен, чтобы ускорить темпы. Сегодня занимаемся бетонными работами, связанными с укладкой марочного бетона, в режиме ручной кладки происходит монтаж асфальтобетонной смеси на перроне. Делаем дорожки рулежные. Вышли на заключающий этап перед установкой телетрапов. В работе применяются редкие машины, которые позволяют укладывать определенную толщину бетона и вести неустанный лабораторный и геодезический контроль. На площадке есть участок, где будет уклон с лотками для сбора влаги. Это позволит бетону быть всегда сухим и готовым к работе. Такая технология обеспечит покрытию морозостойкость и долговечность. Лет 100 пролежит», – рассказал советник генерального директора компании «Стройтрансгаз» Владимир Квасов.



На объекте продолжается укладка марочного бетона на перроне. Это бетон с особым составом, который производят специально для бетонирования зон передвижения воздушных судов. Высота укладочного слоя составляет 35 см. Площадь всего перрона – 30 тыс. кв. метров, сегодня залито более 7 тыс. кв. метров. Для выполнения этих работ подрядчик использует специальный бетоноукладочный комплекс GOMACO. Также на площадке уже смонтированы мачты освещения, лотки системы водоотведения, готовится к установке светосигнальное оборудование.



Идет активная работа по обустройству примыкания рулежной дорожки С к искусственной взлетно-посадочной полосе в выделенные «окна». Уложены гидроматы, произведена отсыпка песчано-гравийной смесью и щебнем. Следующий этап – заливка бетона-основы, а затем укладка марочного бетона. На других участках (пути руления) будет произведен разбор существующего покрытия, затем разработка и уплотнение грунта, а также дальнейшая укладка щебня и бетонирование.



Генеральный подрядчик обещает уложиться в срок и сдать работы в октябре.



Напомним, в начале июня Дмитрий Махонин поручил завершить все работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек до конца сентября. Работы на объекте были возобновлены после смены субподрядчика. Предыдущий не выдерживал сроки, и с ним был расторгнут контракт.



Международный аэропорт «Пермь» в 2019 году впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год – 1 647 005 чел., что на 8,4% больше по сравнению с показателями 2018 года. В апреле 2020 года воздушные ворота Перми вошли в топ-20 самых удобных аэропортов России по версии Forbes. Международный аэропорт «Пермь» занял 11-е место, обогнав при этом Внуково.

© «Вечерние ведомости»