Пермский полумарафон Забег.РФ пройдет в новом формате

17:06 | 17.07.2020

Организаторами Пермского полумарафона «ЗаБег.РФ» проведен огромный объем подготовительной работы к мероприятию: разработаны и утверждены все дистанции, произведены расчеты пит-стопов, подготовлен персонал, согласовано наполнение фан-зоны и максимально учтены интересы любителей бега всех возрастов и уровней подготовки.



Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 внесло коррективы в жизнь каждого человека в той или иной форме. Есть все основания сохранять надежду на то, что ситуация позволит организовать беговое событие в традиционном формате. Вместе с тем Организационный комитет полумарафона отчетливо понимает, насколько важно обеспечить все нормы безопасности для здоровья каждого участника Пермского полумарафона.



С учетом всего изложенного, принято решение, что в 2020 году Пермский полумарафон будет проводиться в альтернативном формате, который позволит каждому желающему пробежать выбранную дистанцию в максимально безопасных условиях с соблюдением всех норм и требований эпидемиологической безопасности.



Если вы хотите поддержать полумарафон, то организаторы предлагают следующее:



1. Пробежать одиночный забег и получить медаль на финише. Предусматривается функционирование зоны выдачи медалей для всех участников одиночного забега, а также пунктов питания и освежения, обеспечена поддержка бегунов на трассе.



2. Для участников Пермского полумарафона из регионов предлагаем пробежать дистанцию в удобном месте и отправить результат на почту info@permrun.ru. Каждый участник получит фирменную футболку и медаль финишера.



3. Получить памятную футболку Пермского полумарафона «Забег.РФ», если участник не готов бежать в новом формате.



4. Перенести регистрацию на любой забег из серии «Беги по краю» в 2020 или 2021 году.



5. Оформить частичный возврат денежных средств, за вычетом понесенных расходов организаторов.



1 августа состоится выдача стартовых пакетов и Pasta Party для участников Пермского полумарафона. Место и время организаторы сообщат в письме, которое отправят на электронную почту участникам.

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