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16:08 | 17.07.2020

Пермский край первым получил автобусы в рамках нацпроекта

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих посетил Пермь с рабочим визитом и передал городу новые автобусы, приобретенные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате отбора Пермский край стал первым регионом, который получил новые автобусы в рамках нацпроекта, что позволило обновить 42 единицы автопарка Перми.

Евгений Дитрих отметил, что новые автобусы – это подарок жителям города от федерации и края, и появились они в Перми во многом благодаря личному отношению и активной позиции врио губернатора региона. Пользоваться современными низкопольными автобусами будет удобно родителям с колясками, пожилым людям, которым трудно подниматься по ступеням, пояснил глава Минтранса: «Здесь есть и системы контроля состояния водителя – это позволит снизить аварийность из-за усталости, засыпания. Федеральный Минтранс тестирует такие системы, после апробации они будут пущены в серийное производство».

Дмитрий Махонин поблагодарил Евгения Дитриха за предоставленную Прикамью возможность, а также конструктивный диалог и уделяемое региону Министерством транспорта внимание. Он подчеркнул, что для Перми обновление автобусного парка – событие очень важное и долгожданное.

42 новых автобуса будут работать в Перми. Врио губернатора отметил, что Прикамье стало первым регионом, получившим автобусы по нацпроекту, и напомнил, что в планах края – масштабное обновление подвижного состава: «Только в этом месяце в регионе и краевой столице на рейсы выходит 300 новых автобусов, к концу года новый подвижной состав достигнет 50%. В городе появились новые трамваи, планируем работу продолжить, выделены деньги на замену трамвайных путей. Всё это позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей Пермского края».

Воспользовавшись выделенной субсидией, перевозчик ООО «РТ-Лайн» со скидкой приобрел автобусы марки ЛиАЗ 5292. Сейчас они уже работают на трех городских маршрутах: 21 автобус на маршруте №1 «м/р Садовый – станция Пермь II», 19 автобусов на маршруте №32 «Васильевка – Центральный рынок», еще два автобуса курсируют по маршруту №4 «площадь Дружбы – м/р Нагорный».

Все 42 автобуса имеют класс экологичности Евро-5 и работают на метане, брендированы в едином фирменном стиле Пермского края. Оплатить проезд можно транспортной картой или банковской.

Все автобусы оснащены современными системами: в каждом установлена система видеонаблюдения и видеофиксации, навигационное оборудование, включая систему ГЛОНАСС, работают кондиционеры. Имеется автоматическая система пожаротушения и электронный тахограф. Автобусы низкопольные и обеспечивают комфорт для всех категорий пассажиров. Механическая аппарель позволяет маломобильным гражданам заходить в транспорт; она раскладывается и складывается полностью вручную, поэтому безопасна. Система книлинга предназначена для принудительного наклона кузова, чтобы повысить удобство посадки и высадки пассажиров.

Обновление городского общественного транспорта является частью формируемой новой транспортной модели краевой столицы: с удобными пересадками и стыковками, безналичной оплатой проезда. С перевозчиками подписаны контракты, предусматривающие поэтапное обновление подвижного состава: по пятилетним контрактам все автобусы до конца 2020 года должны быть не старше 5 лет, а по трехлетним – не старше 10 лет.

За время реализации реформы в Перми уже обновлен 341 автобус (за последний месяц приобретено свыше 300 единиц), еще 715 автобусов – не старше 5 лет. В итоге за период Таким образом, за период с 1 июня средний возраст пермского автобуса сократился с 12 до 4 лет.

Всего в 2020 году Пермская агломерация получит 111 новых автобусов, из них 56 – на газомоторном топливе, 42 из них предоставлены Прикамью в рамках нацпроекта; 55 автобусов работают на дизельном топливе.

Сейчас ведется приемка техники: проверяется документация, работоспособность транспортных средств и дополнительного оборудования. Также проведены торги по шести новым межмуниципальным маршрутам, все они функционируют с 1 июля. Автобусы брендированы в стиле Пермского края.

© «Вечерние ведомости»

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