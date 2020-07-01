За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья

14:06 | 17.07.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 19 территориях.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (36), еще 20 – в Березниках, по 5 заболевших – в Губахе и Лысьве, по 3 инфицированных выявлено в Гремячинске, Гайнах, Горнозаводске, Краснокамске, Соликамске и Чердыни, по 2 заболевших – в Добрянке, Октябрьском городском округе, Пермском и Карагайском районах, еще по одному – в Большесосновском районе, Нытве, Уинском и Чусовом.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 4803 случаев заболевания COVID-19. «Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа.

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