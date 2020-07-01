За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 13 территорий Прикамья

17:28 | 16.07.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 13 территориях.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (56), еще 6 – в Березниках, в Гремячинске, Добрянке и Пермском районе - по 4 заболевших, 3 инфицированных за сутки выявлено в Губахе, еще по 2 в Краснокамске, Соликамске и Кизеле, по одному – в Кунгурском районе, Лысьве, Орде и Чернушке.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 4705 случаев заболевания COVID-19. «Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа.

© «Вечерние ведомости»