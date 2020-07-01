Пермь: новости дня
16:50 | 16.07.2020
На портале «Управляем вместе» появится каталог инвестпроектов Пермского края
Дмитрий Махонин обозначил, что часто на встречах предприниматели озвучивали пожелание, чтобы в регионе появилась площадка, где можно было бы оценить перспективы инвестиционных проектов или найти подходящую площадку для размещения бизнеса. «Необходимо актуализировать наши возможности по предоставлению земельных участков и имущества, востребованных у бизнеса, составить каталог инвестпроектов, это всё должно быть выгружено на «Управляем вместе», – дал поручение врио губернатора.
Предполагается, что каталог инвестпроектов позволит систематизировать работу по привлечению инвестиций на территорию региона. Он представит перспективные ниши, площадки и направления деятельности в Прикамье.
По данным министерства экономического развития Пермского края, в числе «упакованных» проектных решений в инвестиционном портфеле региона на сегодня находятся проекты по строительству Конгрессно-выставочного центра, предприятия, готовые к реализации в сфере развития внутреннего туризма, транспорта, сервиса, а также проекты, которые могут быть реализованы с применением механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, спорта, городской инфраструктуры и логистики.
На портале также планируется размещение информации о тех объектах недвижимости, которые являются муниципальной собственностью и на текущий момент не используются. Власти готовы передать здания в аренду малым и средним предпринимателям. В качестве одного из вариантов сотрудничества – муниципально-частное партнерство. Пока речь в основном идет о зданиях, расположенных в Перми. Планируется, что впоследствии будет составляться банк земли и недвижимости по региону, результатом которого станет реестр всех доступных к аренде зданий и земельных участков.
Также на заседании правительства в ходе обсуждения возможностей сайта «Управляем вместе» член Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов, специализирующийся на проектах по благоустройству, выступил с предложением предусмотреть возможность размещения на портале вкладки по рейтинговому голосованию для отбора требующих ремонта общественных территорий, а также добавить оценочную шкалу для каждого объекта, чтобы жители могли дать свою оценку выполненным работам.
Как отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, оценочная шкала появится уже в этом году, а запуск рейтингового голосования включен в план развития портала на 2021 год.
За три года существования портала «Управляем вместе» количество его уникальных посетителей превысило 2 млн чел., было решено свыше 33,5 тыс. проблем. С появлением в прошлом году мобильного приложения «Управляем вместе» 40% сообщений о проблемах жители стали направлять через него. Среднее время ответа – 6 рабочих дней, при плановом значении 8 рабочих дней.
© «Вечерние ведомости»
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