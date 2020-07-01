Пермь: новости дня
16:29 | 16.07.2020
В Перми открылись стадионы для индивидуальных занятий спортом
Как рассказали в городском комитете по физической культуре и спорту, запрещено проведение организованных занятий на стадионах, также будут закрыты все трибуны. Дирекция спортивных учреждений организует все необходимые мероприятия санитарной обработки. Посетителям необходимо соблюдать рекомендуемую дистанцию в 1,5 метра.
© «Вечерние ведомости»
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17:47 | 16.07.2020
Свердловскую организацию, работающую с мигрантами, оштрафовали на 10 миллионов рублей
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17:06 | 16.07.2020
Волонтеры ищут пропавшую без вести свердловчанку
16:29 | 16.07.2020
В Перми открылись стадионы для индивидуальных занятий спортом
16:26 | 16.07.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 80-летний пенсионер
16:13 | 16.07.2020
Свердловская полиция перекладывает ответственность за безопасность участников Крестного хода на отца Сергия
15:52 | 16.07.2020
«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ
15:36 | 16.07.2020
В Екатеринбурге побит абсолютный температурный рекорд
14:57 | 16.07.2020
Екатеринбуржцы, несмотря на коронавирус, заполнили местные пляжи
14:51 | 16.07.2020
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14:31 | 16.07.2020
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13:48 | 16.07.2020
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В Екатеринбурге пропал ребёнок
13:20 | 16.07.2020
В УГМК рассказали о природоохранной деятельности на Северном Урале
13:00 | 16.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,2
12:59 | 16.07.2020
В России коронавирус обнаружен ещё у 6428 человек
12:52 | 16.07.2020
Ещё 203 человека в Екатеринбурге заболели COVID-19
12:44 | 16.07.2020
Почти 11 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса
12:40 | 16.07.2020
179 свердловчан умерли от COVID-19
12:35 | 16.07.2020
В Свердловской области 349 человек заразились коронавирусом за сутки
12:35 | 16.07.2020
В Пермском крае выявлено 87 случаев COVID-19
12:12 | 16.07.2020
В реке на Среднем Урале погиб 16-летний парень
11:59 | 16.07.2020
Пожарные из горящего дома в Екатеринбурге спасли двух человек
11:40 | 16.07.2020
Жителя Асбеста приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство
11:18 | 16.07.2020
В Екатеринбурге закроют движение по одной из улиц Академического
10:56 | 16.07.2020
В Екатеринбурге трёх человек подозревают в сбыте поддельных купюр
10:32 | 16.07.2020
Уральский боец Пётр Ян вернулся домой под шквал аплодисментов