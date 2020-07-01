В Перми открылись стадионы для индивидуальных занятий спортом

16:29 | 16.07.2020

13 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае была утверждена возможность работы спортивных плоскостных сооружений. На стадионах будут закрыты трибуны.



Как рассказали в городском комитете по физической культуре и спорту, запрещено проведение организованных занятий на стадионах, также будут закрыты все трибуны. Дирекция спортивных учреждений организует все необходимые мероприятия санитарной обработки. Посетителям необходимо соблюдать рекомендуемую дистанцию в 1,5 метра.

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