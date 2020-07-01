«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ

15:52 | 16.07.2020

«Уралкалий» начинает очередной целевой набор выпускников школ для обучения в вузах по востребованным в компании специальностям: «Химия», «Маркшейдерское дело», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Горные машины и оборудование», «Подземная разработка рудных месторождений», «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления»), «Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электроснабжение»), «Химическая технология неорганических веществ», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Технологические машины и оборудование», «Геологическая съемка, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых», «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика»).

Обучение по целевому набору проводится в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина, а также Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (г. Москва).

Чтобы обучаться по программе целевого набора, выпускникам школ необходимо сдать единый государственный экзамен по русскому языку, математике, физике или химии на суммарный балл не ниже 180. Заявления от выпускников школ, желающих стать целевыми студентами «Уралкалия», принимаются до 31 июля 2020. Справки по телефону: 8 (3424) 29-61-60.

Напомним, целевой набор в «Уралкалии» ведётся с 2008 года. В настоящее время по программе целевого набора обучается 53 человека.

Целевые студенты «Уралкалия» имеют ряд преимуществ. Начиная со второго курса, «Уралкалий» выплачивает стипендию по итогам каждой сессии в размере от 3 до 12 тысяч рублей в месяц, в зависимости от успеваемости. Студенты, обучающиеся по целевой программе «Уралкалия», проходят оплачиваемую практику в подразделениях компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для выполнения курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъёмные выплаты в размере от 28 до 33 тысяч рублей, в зависимости от среднего балла по диплому.

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