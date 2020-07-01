Пермь: новости дня
15:52 | 16.07.2020
«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ
Обучение по целевому набору проводится в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина, а также Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (г. Москва).
Чтобы обучаться по программе целевого набора, выпускникам школ необходимо сдать единый государственный экзамен по русскому языку, математике, физике или химии на суммарный балл не ниже 180. Заявления от выпускников школ, желающих стать целевыми студентами «Уралкалия», принимаются до 31 июля 2020. Справки по телефону: 8 (3424) 29-61-60.
Напомним, целевой набор в «Уралкалии» ведётся с 2008 года. В настоящее время по программе целевого набора обучается 53 человека.
Целевые студенты «Уралкалия» имеют ряд преимуществ. Начиная со второго курса, «Уралкалий» выплачивает стипендию по итогам каждой сессии в размере от 3 до 12 тысяч рублей в месяц, в зависимости от успеваемости. Студенты, обучающиеся по целевой программе «Уралкалия», проходят оплачиваемую практику в подразделениях компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для выполнения курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъёмные выплаты в размере от 28 до 33 тысяч рублей, в зависимости от среднего балла по диплому.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:47 | 16.07.2020
Свердловскую организацию, работающую с мигрантами, оштрафовали на 10 миллионов рублей
17:38 | 16.07.2020
Годовой план расселения аварийного жилья в городском округе Березники выполнен на 85%
17:28 | 16.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 13 территорий Прикамья
17:19 | 16.07.2020
В больнице скончался участник ДТП под Каменском-Уральским
17:06 | 16.07.2020
Волонтеры ищут пропавшую без вести свердловчанку
16:29 | 16.07.2020
В Перми открылись стадионы для индивидуальных занятий спортом
16:26 | 16.07.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 80-летний пенсионер
16:13 | 16.07.2020
Свердловская полиция перекладывает ответственность за безопасность участников Крестного хода на отца Сергия
15:52 | 16.07.2020
«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ
15:36 | 16.07.2020
В Екатеринбурге побит абсолютный температурный рекорд
14:57 | 16.07.2020
Екатеринбуржцы, несмотря на коронавирус, заполнили местные пляжи
14:51 | 16.07.2020
В Прикамье информационные технологии в период пандемии помогают детям с муковисцидозом
14:31 | 16.07.2020
Белая башня в Екатеринбурге получит международный грант на реставрацию
13:48 | 16.07.2020
Комплексная модернизация системы водоснабжения Кизела позволит снизить водопотери на 40%
13:40 | 16.07.2020
В Екатеринбурге пропал ребёнок
13:20 | 16.07.2020
В УГМК рассказали о природоохранной деятельности на Северном Урале
13:00 | 16.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,2
12:59 | 16.07.2020
В России коронавирус обнаружен ещё у 6428 человек
12:52 | 16.07.2020
Ещё 203 человека в Екатеринбурге заболели COVID-19
12:44 | 16.07.2020
Почти 11 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса
12:40 | 16.07.2020
179 свердловчан умерли от COVID-19
12:35 | 16.07.2020
В Свердловской области 349 человек заразились коронавирусом за сутки
12:35 | 16.07.2020
В Пермском крае выявлено 87 случаев COVID-19
12:12 | 16.07.2020
В реке на Среднем Урале погиб 16-летний парень
11:59 | 16.07.2020
Пожарные из горящего дома в Екатеринбурге спасли двух человек
11:40 | 16.07.2020
Жителя Асбеста приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство
11:18 | 16.07.2020
В Екатеринбурге закроют движение по одной из улиц Академического
10:56 | 16.07.2020
В Екатеринбурге трёх человек подозревают в сбыте поддельных купюр
10:32 | 16.07.2020
Уральский боец Пётр Ян вернулся домой под шквал аплодисментов