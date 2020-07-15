В Пермском крае выявлено 87 случаев COVID-19

12:35 | 16.07.2020

На 16 июля за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 87 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 4705.



Выписаны из больниц 116 пациентов, всего выздоровели 3692 прикамца. Четыре человека умерли: два от COVID-19, два от других заболеваний.



В России за сутки зафиксировано 6428 случаев коронавируса, из них 531 – в Москве. Общее количество заболевших в стране достигло 752 797.

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