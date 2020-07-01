В Прикамье разрешено работать летним террасам с панорамными окнами

20:29 | 15.07.2020

Сегодня, 15 июля, врио губернатора региона Дмитрий Махонин подписал Указ о деятельности сезонных (летних) кафе. Согласно документу, к ним относятся кафе, расположенные на уличных пространствах, а также террасах, организованных за счет снятия витражных (панорамных) окон, в которых обеспечено постоянное свободное циркулирование открытого воздуха.



Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Таким образом, расширено понятие «летних кафе». Теперь свою деятельность могут возобновить нестационарные точки общепита, которые не имели возможности расположить «летники» или веранды на тротуарах, но способны оказывать услуги на террасе за счет снятия витражных окон.



Отметим, данную инициативу Дмитрий Махонин ранее предложил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом – для расширения деятельности наиболее пострадавшей отрасли - общепита. Оно было поддержано членами оперштаба – с условием соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил.



В министерстве промышленности и торговли Пермского края пояснили, что при организации работы подобных помещений должно быть организовано постоянное свободное циркулирование воздуха. Снятие стандартных окон будет расценено как нарушение Указа о мероприятиях, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. «С 16 июля представители краевого министерства будут осуществлять проверки предприятий общественного питания на соблюдение установленных правил», - рассказал замминистра минпромторга Владислав Тонков.



Сезонные летние кафе на открытом воздухе, напомним, возобновили свою деятельность с 1 июля. Владельцы кафе должны соблюдать расстановку столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Кроме того, для посетителей должна быть организована санобработка рук, контактные поверхности должны подвергаться обработке каждые 2-4 часа, посуду можно мыть только с применением дезинфицирующих моющих средств или использовать одноразовую посуду.

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