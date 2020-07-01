В Пермском крае в 2020 году отремонтируют и построят более 800 участков дорог

16:25 | 15.07.2020

15 июля на заседании краевого правительства обсудили строительство дорожных объектов и ремонт на автодорогах регионального значения и в Перми в текущем году.



Как пояснил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, в 2020 году региональные власти планируют построить и реконструировать более 40,3 км дорог, отремонтировать, в том числе капитально, более 760 км дорог. 296,9 км составляют региональные дороги (21,8 км будет построено и реконструировано, 275,1 км – отремонтировано), 512,4 км приходится на дороги местного значения (18,5 км – построено и реконструировано, 493,9 км будет отремонтировано). По словам Дмитрия Махонина, качественные дороги дают населению новые возможности – это комфорт, безопасность и экономия времени, доступ к социальным услугам, значимое условие для развития бизнеса и туризма, имидж всего региона.



Врио губернатора напомнил, как важно жителям региона состояние дорог. Это заметно по откликам в соцсетях, по обращениям граждан. При этом некоторые проблемы копились годами. Однако в дорожном строительстве и ремонте дорог есть определенный прогресс. Он обусловлен, в том числе, улучшением качества ремонтных работ, его контролем, изменением подходов к выбору дорожно-строительных материалов. Важную роль играет и финансирование. «В ближайшие три года на приведение в порядок дорог в Пермском крае будет направленно 65 млрд руб., – отметил Дмитрий Махонин. – Это беспрецедентная сумма. В этом году край планирует направить на дороги рекордные 20,5 млрд руб. Для примера, эта цифра в три раза больше, чем в 2016 году».



В 2020 году работы по дорожному строительству не обойдут ни одной территории Прикамья – запланировано более 800 объектов. Больше всего их будет в Пермской агломерации (Пермь, Пермский район, Добрянский и Краснокамский городские округа) – 55 объектов. Их приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Ключевые региональные объекты назвал министр транспорта региона Николай Уханов: в Пермском крае в этом году в работе 18 основных дорог, на шести из которых ведутся работы, на трех – будут завершены в 2020 году. Это обход Чусового (6,8 км), Восточный обход Перми (5,7 км) и второй этап реконструкции шоссе Космонавтов (2,2 км).



На участке шоссе Космонавтов от старого терминала аэропорта «Большое Савино» работы уже заканчиваются. Подрядчик должен сдать объект не позднее 30 июля. Обход Чусового готов на 93%. Как пояснил Николай Уханов, не завершен, по сути, только отворот на Чусовой; движение транспорта планируется открыть в ноябре. Завершаются, по словам главы минтранса, и работы и на Восточном обходе: «Там ремонтируют последний участок, с 4 по 9 км. Готовность на сегодня 95%. Фактически мы уже открыли движение по всем четырем полосам в оба направления. Еще один участок перед мостом будет отремонтирован в рамках пуска мостового перехода».



Работы по проектированию ведутся на 12 трассах, в числе которых дорога Пермь – Березники на участке 176 км – 178 км (ввод в 2022 году), объект «Строительство дополнительных связей промышленного узла «ОСЕНЦЫ» (ввод 2021-2022 год), участок шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку (реконструкция, ввод в 2022 году), участок улицы Мичурина в Соликамске и другие.



В Пермском крае усиленно контролируют качество выполняемых работ. Комиссия принимает отремонтированные дороги только после того, как качество асфальтобетонного покрытия проверит одна из лабораторий. Каждая дорога должна соответствовать нескольким критериям, чтобы ее признали качественной и безопасной. Специалисты лабораторий оценивают, например, плотность и водонасыщение асфальтобетонной смеси, качество компонентов: щебня, песка, минерального порошка и битума.



В общей сложности на работы из регионального Дорожного фонда в этом году будет направлено 20,4 млрд руб. (из них 2,5 млрд – по нацпроекту), в 2021 году – 24,4 млрд руб. (более 2 млрд – по нацпроекту).



Напомним, в соответствии с нацпроектом, в Пермском крае планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% от протяженности дорог на 2017 год, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, – до 70,6%.

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