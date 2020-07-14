За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 16 территорий Пермского края

15:00 | 15.07.2020

По результатам исследований, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 16 территориях.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (30), еще 15 – в Березниках, Кунгуре и Соликамске (по 5), по 4 заболевших выявлено в Пермском районе и Чернушке, в Октябрьском городском округе 3 случая. Еще по одному заболевшему в Березовском, Уинском и Частинском муниципальных округах, Верещагинском, Чайковском, Куединском, Ординском, Осинском и Суксунском городских округах.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 4618 случаев заболевания COVID-19. «Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа.

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