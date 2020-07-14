В Перми из-за аномальной жары начали поливать тротуары

14:56 | 15.07.2020

Во всех районах Перми подрядные организации направляют дополнительную технику для полива проезжей части и тротуаров. Это необходимо для того, чтобы жители легче переносили летний зной, а также для предотвращения деформации асфальтового покрытия из-за длительного воздействия солнечных лучей.



Районным администрациям поставлена задача проводить регулярную проливку не только проезжей части, но и тротуаров города. Во всех районах Перми на улично-дорожной сети стали чаще работать поливомоечные машины. Несколько раз в день в районах работает крупногабаритная техника, которая моет асфальт.



Например, в Ленинском районе работает 6 единиц техники, которые заправлены водой в объеме до 100 тонн. Освежающий «душ» получают центральные улицы: Ленина, Попова, Екатерининская, Петропавловская, также полив организован на эспланаде, в сквере возле Театра оперы и балета, в районе Разгуляя.



В Мотовилихинском районе задействовано 3 крупногабаритные поливочные машины со специальным оборудованием. Ежесуточно на полив уходит от 90 до 100 тонн воды. Поливают не только центральные улицы района, но и второстепенные.



В Индустриальном районе Перми подрядные организации в ежедневном режиме проводят работы по промыванию проезжей части дорог первой, второй и третьей категорий и поливу тротуаров. В среднем, общий расход воды составляет порядка 700 кубометров воды за сутки.



- Увеличена интенсивность полива улиц района. Каждые несколько часов спецмашины проводят полив проезжей части. Дополнительно дано указание делать такие поливы на пешеходных зонах. Это помогает жителям Перми легче переносить жаркую погоду, а также уберечь асфальт от перегрева и деформации. Кроме того, продолжается работа по поливке цветников, чтобы растения не завяли и радовали пермяков как можно дольше, – рассказали в МКУ «Благоустройство Ленинского района».

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